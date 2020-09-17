Доллару предрекли резкий рост 

Курс доллара США превысит отметку в 85 российских рублей с вероятностью 45%. Об этом аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов заявил «Российской газете».

Вчера, как сообщал «Рамблер», американская валюта подешевела по отношению к российской до уровня 74,9 рубля. Емельянов высказал мнение, что сегодня рубль может сильно, но краткосрочно укрепиться к доллару (до 74-74,5 рубля за доллар в базовом сценарии), если стоимость нефти достигнет недельных максимумов, а статистика по рынку труда и строительству в США окажется хорошей.

«На среднесрочном горизонте мы видим риски ослабления рубля», — сообщил он при этом.

По его словам, факторами ослабления рубля могут стать внешняя макростатистика, усиление пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и предвыборная повестка в Соединенных Штатах Америки. Аналитик оценил вероятность того, что в среднесрочной перспективе доллар подорожает до 82-85 рублей, в 45%.