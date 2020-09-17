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Фондовые биржи АТР закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

Прайм
2 часа назад
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно снижением индексов на фоне распродаж на американских биржах после итогов заседания ФРС США, свидетельствуют данные бирж.
Фондовые биржи АТР закрылись в минусе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,4%, до 3270,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,1%, до 2186,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,56%, до 24340,85 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 1,22%, снизившись до 2406,17 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,67%, до 23319,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,22%, до 5883,2 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы закрылись в среду преимущественно в минусе — Nasdaq и S&P 500 потеряли 0,5-1,2%, при этом индекс Dow Jones остался в плюсе. Итоги торгов были обусловлены результатами заседания ФРС США. Несмотря на улучшение прогнозов по экономике США, глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что будущее экономики страны остается неопределенным, и регулятор использует все инструменты для ее поддержки.
"По сути, отмечалась перекупленность акций высокотехнологичных компаний, и с начала этого месяца мы наблюдаем коррекцию. Я думаю, что она все еще продолжается, а ФРС — всего лишь новый повод", — сказал агентству Рейтер главный стратег Nishimura Securities Соитиро Монжи (Soichiro Monji).
Определенное влияние на настроения инвесторов оказало решение Банка Японии вновь сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. На данной отметке показатель находится с 2016 года. При этом регулятор отметил исключительно высокую неопределенность в том, что касается последствий пандемии коронавируса, и это является риском для перспектив японской экономики.
Рынки,Джером Пауэлл,ФРС,Reuters,
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