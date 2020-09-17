Фондовые биржи АТР закрылись в минусе

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,4%, до 3270,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,1%, до 2186,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,56%, до 24340,85 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 1,22%, снизившись до 2406,17 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,67%, до 23319,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,22%, до 5883,2 пункта.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказало решение Банка Японии вновь сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. На данной отметке показатель находится с 2016 года. При этом регулятор отметил исключительно высокую неопределенность в том, что касается последствий пандемии коронавируса, и это является риском для перспектив японской экономики.