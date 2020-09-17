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Глава Абхазии призвал снизить стоимость экспорта цитрусовых 

Прайм 1 час назад
Глава Абхазии призвал удешевить экспорт цитрусовых
Фото: РИА Новости
Президент Абхазии Аслан Бжания поручил министрам экономики и сельского хозяйства предпринять меры для снижения стоимости экспорта цитрусовых за пределы республики, сообщает пресс-служба главы государства.

"В ближайшие две недели необходимо предпринять меры, направленные на то, чтобы стоимость переправки цитрусовых через государственную границу сократилась существенным образом", — цитирует Бжанию пресс-служба.

По словам президента, экспорт цитрусовых обходится поставщикам примерно в 12-13 рублей за килограмм товара.

"Сегодня сумма должна быть сокращена. От того, как вы выполните эту задачу, будет зависеть ваш авторитет и то, как в целом будут относиться к правительству сельхозпроизводители. Можете принять это как поручение. Задача должна быть решена в срочном порядке", — добавил Бжания.

В 2019 году минимальная оптовая цена цитрусовых для совхозов, установленная кабмином Абхазии, составляла 19,5 рублей за килограмм. У частников она доходит до 40 рублей.
К концу 2019 года из Абхазии в Россию было экспортировано около 14 тысяч тонн мандаринов. В 2018 году по итогам "мандаринового сезона" с октября по февраль было оформлено порядка 37 тысяч тонн цитрусовых.
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Рынки , Аслан Бжания
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