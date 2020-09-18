Что будет с курсом рубля после заседания Банка России 

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

— После коррекции от многомесячных минимумов, достигнутых на прошлой неделе, российская валюта стабилизировалась в узком коридоре. В то же время динамика мировых рынков, и, прежде всего, растущая нефть, в последние дни создавала все условия для укрепления рубля.

Однако все попытки роста заканчивались ничем из-за устойчивого спроса на иностранную валюту. Поэтому более вероятно, что рубль продолжит проявлять нестабильность и относительную слабость как минимум до ноябрьских выборов президента США.

В настоящее время поддержку рублю оказывает стабилизация российского долгового рынка. В предыдущие месяцы он находился под давлением из-за выхода нерезидентов из ОФЗ на фоне относительно низких доходностей гособлигаций и возросших геополитических рисков. Однако последние аукционы российского Минфина демонстрируют высокий спрос на ОФЗ. Правда, в основном он обеспечен отечественными участниками рынка.

Основным фактором, оказывающим давление на рубль, является высокая геополитическая неопределенность, угрожающая новыми антироссийскими санкциями. Это в целом создает неблагоприятный информационный фон, отпугивающий иностранных инвесторов от нашего рынка.

Сопровождающая американскую предвыборную гонку риторика может все чаще носить антироссийский характер. Кроме того, исторически еще со времен СССР отношения между нашими странами ухудшаются, когда Белый дом возглавляет представитель демократической партии. Поэтому, если будет очевидна победа Джо Байдена , это может оказать дополнительное давление на рубль, так как с приходом к власти этого политика возрастут санкционные риски. Если Трамп проиграет выборы, а нефть марки Brent останется в диапазоне 40-50 долларов за баррель, вероятный коридор курса доллара к рублю на конец года составит 75-80.

Геополитика является одним из главных негативных факторов и для рынка госдолга. Его влияние усугубляется относительно низкими доходностями ОФЗ, не покрывающими возросшие геополитические риски. Эта рыночная ситуация вызвана агрессивным снижением ключевой ставки Банком России , поэтому сохранение ставки неизменной на сегодняшнем заседании могло бы быть закономерным шагом. Однако такое решение слабо повлияет на восприятие иностранными инвесторами ОФЗ или даже может вызвать дальнейшее снижение котировок, так как исчезнет драйвер роста стоимости облигаций в виде ожиданий дальнейшего снижения их доходностей вслед за ключевой ставкой.

Тем не менее, если регулятор сегодня даст сигнал о перерыве в цикле смягчения монетарной политики, это может оказать определенную поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Дело в том, что низкие ставки в экономике являются одним из фундаментальных факторов относительной слабости любой валюты. По крайне мере, со стороны него рубль перестанет испытывать дополнительное давление, которое на него оказывают другие факторы.

Одним из них остается переоцененность российской валюты к нефти, отраженная в относительно низкой рублевой стоимости барреля Brent. Сейчас она составляет немногим более 3000 рублей, в то время как в прошлом году находилась в коридоре 3700-4400 рублей, который является более комфортным с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров.

Таким образом, даже если нефтяные цены возобновят рост, рубль будет отставать от них, а в случае ухудшения конъюнктуры сырьевых рынков и/или внешнеполитической обстановки российская валюта может снижаться опережающими темпами, тем самым сокращая свою переоцененность к нефти.