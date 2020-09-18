Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут в рамках коррекции после снижения на двух предыдущих сессиях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,57% — до 3289,02 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,37%, до 2195 пунктов, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31% — до 24416,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,1%, до 23341,97 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,03%, до 2406,72 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,075%, до 5878,8 пункта.

Рост большинства азиатских индексов в пятницу обусловлен коррекцией после падения на предыдущих торговых сессиях. Так, в четверг рынки закрылись снижением в пределах 1,5%.

В то же время, участники торгов обеспокоены нестабильностью состояния мировой экономики и хрупкостью ее восстановления. Одними из основных факторов, которыми могут повлиять на рынки, эксперты называют президентские выборы в США, а также напряженные отношения Штатов с КНР. Конфликт между США и Китаем длится уже долгое время. Отношения между странами в последние месяцы накалены по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в Китае, его отказ принять участие в переговорах о контроле над вооружениями.

"Существует неопределенность в преддверии президентских выборов в США, напряжение между Китаем и Соединенными Штатами накаляется, и, ко всему прочему, есть неуверенность в том, как будет проходить восстановление экономики в отсутствие дополнительных стимулов в США", — приводит агентство Рейтер слова аналитик AMP Capital Investors Шейн Оливер (Shane Oliver).