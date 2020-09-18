Фондовые индексы РФ начали торги в плюсе

Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», после чего индексы перешли к разнонаправленному движению, свидетельствуют данные Московской биржи

Так, индекс Мосбиржи начал торги на отметке 2 976,1 пункта после закрытия на уровне 2 971,74 накануне, а индекс РТС — на 1 246,67 против 1 243,29 пункта. По состоянию на 10:14 мск индекс Мосбиржи терял 0,04% и составлял 2 970,51 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени прибавлял 0,23% и находился на отметке 1 246,19.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый ранее на неделе рост, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она прогнозировала перед началом торгов, что утром российские фондовые индексы «могут попытаться подрасти ввиду некоторого улучшения зарубежных настроений и высоких цен на нефть».