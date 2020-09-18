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Россиянам рассказали, куда вложить евро 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянам рассказали, куда вложить евро
Фото: РИА Новости
На фоне того, что банковские депозиты в евро сегодня не несут прибыли, эксперты, опрошенные «Известиями», перечислили варианты выгодного инвестирования европейской валюты. Россияне могут вложить накопления как в отечественные, так и иностранные ценные бумаги.
В настоящее время российские банки либо отказываются от депозитов в евро, либо вводят для них «псевдоотрицательные ставки», собирая с клиентов взносы за обслуживание счетов, на которых хранится европейская валюта. Перед россиянами встает вопрос, куда вложить накопления, чтобы они приносили реальный доход.
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает, что на евро можно приобрести государственные облигации, выпущенные Минфином, за €1 000 — 100 000 за штуку, или бонды «Газпрома» и Московскогго кредитного банка с погашением в 2024-2025 гг. В последнем случае доходность по активам оценивается в 1,6-2,6% годовых.
Генеральный директор Санкт-Петербургской биржи Евгений Сердюков указал на возможность инвестирования средств в акции европейских компаний. В настоящее время россиянам доступны ценные бумаги пяти компаний, среди которых BMW, Henkel, Carl Zeiss. В ближайшее время список доступных европейских акций расширится: в него войдут ценные бумаги компаний Adidas, Daimler, Deutsche Bank, Hugo Boss, Puma, Siemens, ThyssenKrupp, Volkswagen и других.
Эксперты Московской биржи среди возможных вариантов инвестирования назвали приобретение паев различных европейских фондов, а также акции и облигации еврозоны.
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Комментарии
Рынки , Валерий Емельянов , Евгений Сердюков , Газпром , Санкт-Петербургская биржа , ДОЙЧЕ Банк , Московская биржа , Siemens , Минфин , газета "Известия"
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