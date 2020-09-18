Россиянам рассказали, куда вложить евро 

На фоне того, что банковские депозиты в евро сегодня не несут прибыли, эксперты, опрошенные «Известиями», перечислили варианты выгодного инвестирования европейской валюты. Россияне могут вложить накопления как в отечественные, так и иностранные ценные бумаги.

В настоящее время российские банки либо отказываются от депозитов в евро, либо вводят для них «псевдоотрицательные ставки», собирая с клиентов взносы за обслуживание счетов, на которых хранится европейская валюта. Перед россиянами встает вопрос, куда вложить накопления, чтобы они приносили реальный доход.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает, что на евро можно приобрести государственные облигации, выпущенные Минфином , за €1 000 — 100 000 за штуку, или бонды «Газпрома» и Московскогго кредитного банка с погашением в 2024-2025 гг. В последнем случае доходность по активам оценивается в 1,6-2,6% годовых.