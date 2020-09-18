Банк России нажал на тормоз

Совет директоров Центробанка РФ по итогам заседания 18 сентября оставил без изменения размер ключевой ставки — 4,25% годовых. В ЦБ пояснили, что темпы роста цен в последние месяцы сложились несколько выше ожиданий регулятора. Это связано с активным восстановлением спроса после периода самоизоляции и ослаблением рубля. Эксперты полагают, что Банк России хочет оставить себе пространство для дальнейшего манёвра. Если осенью ситуация с пандемией COVID-19 ухудшится, то регулятор сможет поддержать экономику, вновь понизив размер ключевой ставки.

Пауза в изменении размера ключевой ставки Центробанком стала первой за последние полгода. Начиная с апреля регулятор активно снижал её: с 6% до 4,25% — самого низкого уровня за всю историю.

Перед пятничным заседанием руководство Банка России также намекало на возможность дальнейшего уменьшения ставки. Об этом в ходе Московского финансового форума заявляла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Мы действительно говорили, что у нас есть некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой, с инфляцией, — сказала глава ЦБ, которую цитирует ПРАЙМ.

Банк России также не исключает варианта снижения ключевой ставки ниже 4%, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин . Такое, по его словам, возможно, если возникнет необходимость вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%.

Несмотря на подобные заявления руководства Центробанка, решение сохранить прежний размер ставки было вполне ожидаемым. Именно такой сценарий прогнозировали опрошенные NEWS.ru эксперты.

Рынки не ожидали изменения ставки от уровня 4,25%. Смена настроений произошла из-за значительной волатильности рубля в последнее время. Чуть больше недели назад российская валюта закрывала торги на рекордных минимумах к евро, а доллар за пять торговых дней прибавил более трёх рублей. Такая динамика нацвалюты говорит, что рынки уже не столь благодушно смотрят на рубль.

Алексей Кириенко, управляющий партнёр EXANTE

По словам эксперта, ослабление российской валюты давало повод взять паузу, чтобы дополнительно не дестабилизировать финансовые рынки. Он также отметил, что если до конца года рубль избежит дальнейшего падения, а рынки останутся стабильными, ставка может быть снижена до 4%.

В Институте «Центр развития» НИУ ВШЭ также прогнозировали, что ЦБ не станет изменять размер ключевой ставки. Это связано с началом роста потребительского спроса и появлением риска того, что инфляция в конце года будет больше, чем ранее прогнозировал ЦБ, пояснил эксперт института Игорь Сафонов . По его словам, рост потребительских цен в конце 2020-го может достигнуть 4,2–4,4%.

Существуют риски, связанные со второй волной коронавируса и тем, как на неё отреагируют потребители. Могут сильно подняться инфляционные ожидания. В связи с этим для ЦБ логично взять паузу, чтобы в дальнейшем иметь возможность снизить ставку и таким образом поддержать экономику.

Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

В августе рост потребительских цен в годовом выражении ускорился до 3,6% после 3,4% в июле. По оценке ЦБ, к середине сентября годовая инфляция выросла до 3,7%. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2020-м составит 3,7–4,2%, говорится в заявлении регулятора.

Основная причина не снижать сейчас ставку — это движение курса рубля на фоне роста санкционных рисков и событий в Белоруссии, считает управляющий активами БКС Андрей Русецкий . Он пояснил, что обычно после девальвации начинается рост цен на товары внутри страны, так что ЦБ предпочтительнее было взять паузу и понаблюдать за курсом рубля и ценами.

В то же время мы сохраняем свои ожидания относительно снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта до конца года. Во-первых, экономике нужен стимул для восстановления, и ЦБ может отойти от ортодоксальной политики по таргетированию инфляции и безработицы. Во-вторых, инфляция в мировом масштабе остаётся подавленной — её средний показатель по десяти крупнейшим развивающимся экономикам составляет 3,2%, что ниже среднего уровня за последние восемь лет — 4%.

Андрей Русецкий, управляющий активами БКС

В самом Банке России не исключили возможность дальнейшего уменьшения размера ставки на ближайших заседаниях. Там пояснили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор будет оценивать целесообразность такого шага.

Примечательно, что на этой неделе ещё два Центробанка из стран БРИКС приняли нейтральное решение. Банк Бразилии оставил свою базовую ставку (2%) без изменения и дал сигнал, что цикл её снижения завершён. Сохранил размер своей ставки (3,5%) и резервный банк ЮАР.

Кредитная выгода

В Банке России заметили, что денежно-кредитные условия с момента предыдущего заседания совета директоров ЦБ в целом смягчились. Кредитные и депозитные ставки преимущественно снижались, продолжилось расширение кредитования.

Независимые эксперты отмечают, что в целом на фоне весеннего и летнего снижения ключевой ставки российские банки заметно уменьшили свои проценты по кредитам. Так, средневзвешенная ставка для малого и среднего бизнеса в апреле составляла 9,9%, а на конец июля — 7,7%, сообщил Игорь Сафонов. Стоимость корпоративных займов снизилась с 7,7% до 6,4%. Для населения средний процент в апреле был 11,9% и опустился до 10,9%.

Благодаря снижению ставки многим российским компаниям удалось уменьшить стоимость займов и свою кредитную нагрузку, отмечает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко . Те, кто взял кредиты до этого, пользовались возможностью реструктуризировать их под более низкий процент. С другой стороны, какая разница — занимать под 8% или под 6%, если нет выручки, с помощью которой можно это отдавать, сетует эксперт.

Между тем резкое снижение ставок поддержало ипотечный рынок. Объём выдачи жилищных кредитов в августе вырос на 59% по сравнению с августом 2019 года — до рекордных 375 млрд рублей. Таковы оценки ДОМ.РФ и агентства Frank RG.

Строительная отрасль представляет небольшую (около 10%) долю экономики, но является не только индикатором здоровья экономики для бизнеса и населения, но и драйвером для многих смежных отраслей. Вероятно, за счёт нестандартного «ответа» ЦБ на сжатие экономической активности и обвал рубля в начале года мы видим более динамичное восстановление, — отметил Алексей Кириенко.

Вместе с кредитами пошли вниз и проценты по банковским вкладам. Средняя максимальная ставка по депозитам десяти крупнейших российских банков к середине сентября опустилась до 4,4%. В начале года она была около 6%.

Поскольку население не привыкло к таким низким ставкам, это стимулирует некоторый переток средств на финансовые рынки. Виден приток денег на фондовый рынок, увеличилось количество открытых счетов и выросли обороты у брокеров. При этом снижение привлекательности депозитов не угрожает инфляции, люди не станут тратить все эти деньги. Население, доходы которого не растут, не уходит от сберегательной модели.

Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

Как правило, проценты по вкладам с задержкой в две недели начинают снижаться вслед за решением ЦБ РФ, отмечает Андрей Русецкий. Если ключевая ставка не снижена, то и депозитные останутся на месте до следующего заседания регулятора, считает эксперт.

Рублёвое спокойствие

Рубль относительно спокойно отреагировал на решение Банка России. Российская валюта торговалась в районе 75 за доллар. В целом за неделю, предшествующую заседанию ЦБ, курс стабилизировался и перестал делать слишком резкие движения.

Сохранение размера ставки никак не повлияет на курс рубля, считает Иван Манаенко.

Сейчас ситуация на валютном рынке во многом зависит от движения спекулятивного капитала. Мы видим, что волнение по поводу возможных новых санкций сошло на нет, это позволило рублю временно укрепиться. Но думаю, что уровень 74,5 — это предельное нижнее значение для доллара. Верхняя граница — 76,5 рубля, — полагает аналитик.

Снижение ставок — опасный путь, встав на него, российский ЦБ рискует повторить бесславную судьбу Банка Турции, чья валюта переписывает рекордные минимумы, а финансовая система страдает от шквального оттока капитала, предупреждает Алексей Кириенко. Слабый рубль — это благо для экспортно ориентированной экономики, но у этого инструмента есть свои пределы. Снижение более чем на 20% выглядит именно таким пределом, и он уже достигнут, считает экономист.

По его словам, сохранение ставки и умеренно «ястребиный» комментарий с намёком на готовность защищать рубль от волатильности могут вернуть интерес к российской валюте и вызвать усиление покупок.