Новак рассказал, чего ждать от цен на нефть 

Я уверен, что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль, — цитирует его РИА Новости

По мнению Новака, такое затоваривание хранилищ, которое наблюдалось весной, сейчас невозможно. Он добавил, что добычу сократили не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие в ОПЕК . Там тоже произошло сокращение добычи примерно на 3-3,5 миллиона баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что идеи о конце эры нефти и газа сравнимы с возникновением теорий заговоров. Рассуждения об этом стали популярны из-за пандемии коронавируса. Чем хуже ситуация в мире, сильнее волатильность на рынках, глубже потрясения, тем больше появляется всякого разного постороннего шума, считает он.

Замминистра также отметил, что пандемия COVID-19 действительно существенно сократила спрос на традиционные энергоресурсы, посадив людей дома и показав, что можно делать удалённо значительную часть вещей, которые до этого требовали личных встреч.