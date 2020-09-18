Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.36
$
75.22
89.31
89.12
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
43.11
+0.05 Золото
1959.27
+0.02 РТС
1243.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.09
1.1864
+0.0012
03.09
1.1852
15.09
07.09
24.08

Новак рассказал, чего ждать от цен на нефть 

News.ru 2 часа назад
Новак рассказал, чего ждать от цен на нефть
Фото: РИА Новости
Фьючерсы на нефть уже больше не станут отрицательными. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1».

Я уверен, что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль, — цитирует его РИА Новости

По мнению Новака, такое затоваривание хранилищ, которое наблюдалось весной, сейчас невозможно. Он добавил, что добычу сократили не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие в ОПЕК. Там тоже произошло сокращение добычи примерно на 3-3,5 миллиона баррелей в сутки.
Как писал NEWS.ru, ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что идеи о конце эры нефти и газа сравнимы с возникновением теорий заговоров. Рассуждения об этом стали популярны из-за пандемии коронавируса. Чем хуже ситуация в мире, сильнее волатильность на рынках, глубже потрясения, тем больше появляется всякого разного постороннего шума, считает он.
Замминистра также отметил, что пандемия COVID-19 действительно существенно сократила спрос на традиционные энергоресурсы, посадив людей дома и показав, что можно делать удалённо значительную часть вещей, которые до этого требовали личных встреч.
Видео дня. Самый дорогой частный дом в России выставили на торги
News.ru: последние новости
Банк России нажал на тормоз: он сохранил размер ключевой ставки — 4,25% Банк России нажал на тормоз: он сохранил размер ключевой ставки — 4,25% Новак прокомментировал цены на нефть Новак прокомментировал цены на нефть Курс доллара вырос до 75,28 рубля Курс доллара вырос до 75,28 рубля
Комментарии
Рынки , Александр Новак , Павел Сорокин , ОПЕК , Минэнерго , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
Супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Кремль ответил главе Еврокомиссии по «Севпотоку-2»
Кремль ответил главе Еврокомиссии по «Севпотоку-2»
Определены сроки девальвации рубля
Определены сроки девальвации рубля
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение