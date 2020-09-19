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Отказ от «Северного Потока — 2»: ФРГ грозит огромный штраф 

Майк Габриелян 1 час назад
Отказ от «СП — 2»: ФРГ грозит огромный штраф
Фото: Reuters
Если Германия откажется от газопровода «Северный поток — 2», штрафные санкции составят более 10 млрд евро. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, передает РИА Новости.
Немецкий депутат отметил, что газопровод строит более 100 фирм, получивших необходимые разрешения. Если власти ФРГ откажутся от проекта, всем компаниям государство должно будет возместить ущерб — более 10 млрд евро.
Кроме того, «Северный поток-2» нужен Германии для перехода на новые экологические стандарты. Сейчас страна закрывает угольные станции, отказывается от атомной энергетики, переходит на электротранспорт».

«Где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?» — сказал Гердт.

По его словам, если отказаться от газопровода, цены на энергоресурсы увеличатся: за газ и за свет потребителям придется платить на 20% больше. Об этом противники проекта должны заранее сказать своим избирателям.

«Эта борьба ведется грязными политическими и экономическими методами» — заявил Гердт.

Он подчеркнул, что США невыгодно строительство газопровода из России, и Вашингтону просто нужны рынки сбыта своих энергоресурсов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что регулятор Дании не намерен отзывать разрешение по «Северному потоку-2».
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Рынки , Экономика , Бундестаг , РИА Новости
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