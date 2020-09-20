Мертвый груз: евро разочаровал россиян 

Эксперты рассказали, что евро стал самой бесполезной валютой в России. Накопления в евробанкнотах лежат мертвым грузом в банках и не приносят прибыль. Хотя сейчас евро торгуется на уровне 90 рублей, остается вопрос: что делать с европейской валютой после покупки, пишут «Известия».
ЕЦБ держит ключевую ставку на нулевом уровне. Это означает, что фактическая доходность по депозитам в евро во всем мире становится отрицательной. В России отрицательные ставки по вкладам запрещены, поэтому банки или отказываются от депозитов в евро, или вводят псевдоотрицательные ставки в виде комиссий за обслуживание евросчетов.
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отметил, что в России количество финансовых инструментов в евро существенно меньше, чем в долларах и рублях. Большинству частных инвесторов они не доступны. У гособлигаций, номинированных в евро, есть существенный имущественный ценз — они стоят 100 тысяч евро за одну бумагу. Есть также корпоративные евробонды Газпрома и МКБ, но их почти невозможно найти на бирже — инвесторы не выходят из этих бумаг.
Таким образом евро в России неспособен приносить прибыль обычным гражданам.
Возможно, ситуацию исправит недавнее решение Санкт-Петербургской биржи открыть торги акциями европейских компаний, номинированных в евро. С конца августа на бирже за евро можно купить акции пяти эмитентов, среди которых — BMW, Henkel и Carl Zeiss.
Ранее «Рамблер» сообщал, что простой охранник украл миллионы евро и стал народным героем Франции.