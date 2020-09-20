Предсказан «черный день» для рубля 

Эксперты проанализировали, когда наступит черный день для рубля из-за цен на нефть.

Сейчас нефть преодолела порог в 40 долларов за баррель. Небольшой рост аналитики связывают с восстановлением мирового спроса на углеводороды. Но на стабильности рубля это вряд ли скажется. Так считают опрошенные «Прайм» эксперты.

Сделка ОПЕК+ и постепенное восстановление спроса после карантина будут поддерживать котировки, считает портфельный управляющий QBF Денис Иконников. Негативно может повлиять вторая волна коронавируса. Однако многие страны заявили, что не будут вводить карантин, чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому нет серьезных опасений, что цены на углеводороды упадут. Аналитики Райффайзенбанка полагают, что спрос на сырье начнет вновь восстанавливаться уже в октябре.

Рубль пока не избавился окончательно от сырьевой зависимости, но приспособился к «сырьевым» шокам и рынку.

Эксперты считают, что негативный сценарий может наступить при цене на российскую нефть до 25 долларов за бочку. Тогда рубль обесценится до отметки 80 и более за доллар. Российская экономика сможет выдержать такую финансовую нагрузку в течение 3 лет без разрушительных последствий. Но инфляция составит более 10% в год, а рост долговой нагрузки выше 30% ВВП.