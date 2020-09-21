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Биржи АТР снижаются на опасениях за восстановление экономики 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются на опасениях начала второй волны коронавируса, которая может затормозить восстановление экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,41% — до 3224,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,09%, до 2217,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,95% — до 24223,09 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,31%, до 2404,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 5833,9 пункта.
Японские биржи закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 23260,3 пункта.
Участники рынков продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в мире, опасаясь начала второй волны коронавируса, которая затормозит восстановление экономики. Многие страны регистрируют рекордное число заболевших коронавирусом за сутки, в связи с чем ужесточаются карантинные меры.
Кроме того, аналитики считают, что на состояние рынков также могут повлиять результаты президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре.

"У нас есть опасения вокруг того, что рынки пессимистично реагируют на те неопределенности, которые мы сейчас наблюдаем — выборы в Штатах во время пандемии коронавируса и пока еще отсутствие в США пакета мер по стимулированию экономики", — цитирует агентство Блумберг старшего рыночного стратега Riverfront Investment Group Ребекку Фелтон (Rebecca Felton).

Белый дом и демократы в палате представителей уже больше месяца ведут переговоры о поддержке экономики, но не пришли к соглашению и обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более 3 триллионов долларов на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут согласиться относительно его размера.
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Рынки , Bloomberg
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