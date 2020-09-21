«Закрыть дыру в бюджете»: рубль будет девальвирован 

По мнению экономиста Михаила Хазина, рубль будет девальвирован, чтобы «закрыть дыру в бюджете», а банки продолжат переводить деньги в доллары, вместо того, чтобы вкладывать их в российскую экономику. Такой прогноз Хазин сделал в программе «Царьград. Главное».
Как сообщал «Рамблер», ранее правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Он предполагает увеличение объема государственного долга до 20% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021-2022 годах, рост расходов в 2021-2023 годах, оптимизацию незащищенных статей бюджетных расходов на 10%, а также сокращение государственных программ по вооружению.
Хазин высказал мнение, что «дыру в бюджете» министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов будет стремиться закрыть.
«А для этого надо будет девальвировать рубль, чтобы валютная выручка давала большее наполнение бюджета. Если мы девальвируем рубль, это автоматом повлечёт за собой рост цен, потому что граждане покупают либо импорт, либо товары, привязанные к импорту», — уверен эксперт.
Он также прогнозирует, что россияне начнут снимать средства со своих рублевых счетов и покупать на них доллары.
«А банки в этот же момент начинают спекулировать: те рубли, которые они получают от правительства, они сразу хватают и начинают переводить в доллары. В результате инвестиций нет, валютный контроль ослаблен, и все это выводится за рубеж», — пояснил экономист.
По его словам, можно было бы добиться роста в 7% от нынешнего положения при условии применения тактики, аналогичной политике бывшего главы Банка России Виктора Геращенко, который увеличивал монетизацию российской экономики.
Однако, Хазин уверен, что у «правительства вообще нет стратегии развития», а главы Минфина и ЦБ России будут «обеспечивать ликвидность разрушающейся мировой долларовой системы».
«Могу вас уверить: и Набиуллина, и Силуанов будут очень хорошо жить. И поедут они не в Китай, а куда-нибудь в Майями», — считает он.