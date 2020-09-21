Рубль растет к доллару

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Курс доллара: рубль растёт к доллару
RT на русском
и
ещё 4
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Все новости на карте
На открытии торгов в понедельник, 21 сентября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара уменьшился на 1 копейку — до 75,73 рубля.
Курс евро вырос на 17 копеек и составил 89,84 рубля.
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