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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Рубль растет к доллару
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в понедельник, 21 сентября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара уменьшился на 1 копейку — до 75,73 рубля.
Курс евро вырос на 17 копеек и составил 89,84 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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