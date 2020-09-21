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​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,58% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 934,74 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,64% и равнялся 1 220,75 пункта.
Российский рынок акций начнет неделю небольшими продажами, прогнозировал перед началом торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы теряют полпроцента. Таким образом, откроемся мы небольшим снижением, а дальше ход торгов будет определяться исключительно настроениями на Западе, поскольку собственных идей у нас немного», — поясняет эксперт.

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Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
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