​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,58% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 934,74 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,64% и равнялся 1 220,75 пункта.

Российский рынок акций начнет неделю небольшими продажами, прогнозировал перед началом торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов