Биткоин дешевеет почти на 5%

Самая популярная криптовалюта — биткоин — во вторник дешевеет почти на 5% и торгуется ниже 10,5 тысяч долларов на общем негативе на мировых финансовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.51 мск биткоин дешевел на 4,86% — до 10 440 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 4,76% — до 10 425 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,4% рынка.

"Сейчас биткоин сталкивается с большим давлением со стороны падения фондовых рынков на фоне опасений по вопросу коронавируса во многих европейских странах. Падение европейских акций и фьючерсов на акции США и рост курс доллара, по всей видимости, достаточно сильно повлияли на весь криптовалютный рынок в целом", — прокомментировал РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев.

"Биткоин может пострадать еще больше, если подобная тенденция сохранится. Похожую ситуацию мы наблюдали в марте, когда доллар укреплял свои позиции как мировая резервная валюта", — добавил он.

Вместе с тем независимый эксперт Мансура Гусейнова предполагает, что цена биткоина может перейти к росту в течение дня.