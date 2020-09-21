Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.21
$
76.37
89.95
90.09
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.82
–0.02 Золото
1930.07
–0.09 РТС
1228.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.09
1.1790
–0.0024
07.09
1.1814
17.09
09.09
26.08

Фондовые биржи АТР закрылись в минусе 

Прайм 2 часа назад
Фондовые биржи АТР закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением индексов, поскольку возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом в мире привел к обострению опасений за перспективы экономики, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 3316,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2208,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 2,1%, до 23950,69 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 0,95%, опустившись до 2389,39 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,71%, до 5822,6 пункта. Торги на бирже Японии не проводились в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 23360,3 пункта.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, сказали, что самая большая угроза росту мировой экономики — это возобновляющий рост заболеваемости коронавирусом. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 30,3 миллиона случаев заражения, более 948 тысяч человек скончались. Эксперты опасаются, что в 2021 году показатели экономического роста и инфляции могут неожиданно ухудшиться.

"Хотя восстановление экономики продолжается, динамика явно замедляется. Второй этап восстановления, вероятно, будет ухабистым и чреват провалами", — приводит агентство мнение экономиста Oxford Economic Кэти Бостянчич (Kathy Bostjancic).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о том, что крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество операций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше 2 триллионов долларов. Среди банков фигурирует и британско-гонконгская банковская группа HSBC — ее акции по итогам торгов в Гонконге потеряли 4,5%, достигнув 29,6 гонконгского доллара — минимального значения с мая 1995 года.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказали новости из Китая, где местный центробанк в понедельник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. На этой отметке показатель остается шестой месяц подряд, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.
Видео дня. Российские компании планируют сохранить удалёнку
Прайм: последние новости
Под долларом зашатался фундамент: когда и на что его менять Под долларом зашатался фундамент: когда и на что его менять Биржи Европы падают на 2-3% на корпоративных новостях и опасениях за экономику Биржи Европы падают на 2-3% на корпоративных новостях и опасениях за экономику Цены на нефть сулят "черный день" для рубля Цены на нефть сулят "черный день" для рубля
Комментарии
Рынки , консорциум "Морской старт" , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Батька вырастил себе на голову Кремниевую долину
Батька вырастил себе на голову Кремниевую долину
Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в РФ
Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в РФ
Биржи Европы падают на 2-3%
Биржи Европы падают на 2-3%
Минфин уронит уровень жизни населения
Минфин уронит уровень жизни населения
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение