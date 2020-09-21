Рост курса евро объяснили

"Одним из основных показателей является стоимость Brent. Brent сейчас находится в техническом снижении, то есть такой коррекционный коридор. Это, естественно, не может не сказываться на рубле по отношению к доллару и к евро", — уточнил он в комментарии РЕН ТВ.