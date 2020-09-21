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Курс евро: экономист объяснил рост курса евро выше 90 рублей 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Рост курса евро объяснили
Фото: РИА Новости
Ослабление курса рубля к доллару и евро обусловлено зависимостью российской экономики от цен на энергоносители, считает экономист Владислав Зайченко.

"Одним из основных показателей является стоимость Brent. Brent сейчас находится в техническом снижении, то есть такой коррекционный коридор. Это, естественно, не может не сказываться на рубле по отношению к доллару и к евро", — уточнил он в комментарии РЕН ТВ.

По мнению Зайченко, изменение курса было ожидаемым и не является поводом для паники.
По данным Московской биржи, 21 сентября на фоне уменьшения цены на нефть марки Brent доллар впервые с 9 сентября поднялся выше 76 рублей, тогда как курс европейской валюты впервые с 8 сентября превысил 90 рублей.
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Рынки , Владислав Зайченко , РЕН ТВ , Евро , Доллар
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