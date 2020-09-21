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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Новому супертанкеру России пророчат неподвижное будущее
Фото: mariannaparraga / Twitter
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан?
Самый большой нефтяной супертанкер Венесуэлы теперь ходит под российским флагом. Судно переименовано из Ayacucho (один из венесуэльских городов называется Пуэрто-Аякучо) в «Максим Горький». Сообщения об этом появились в базе данных по морским судам Equasis.
Информация также подтверждается выпиской из Российского международного реестра судов (РМРС), где говорится, что супертанкер был зарегистрирован в России 27 мая 2020 года. Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр. Но в качестве владельца «Максима Горького» в базе Equasis по-прежнему указан Национальный институт водного хозяйства (INEA) Венесуэлы.
Подобный переход венесуэльских танкеров из-под одного флага под ругой происходит крайне редко. Из более чем 800 судов, когда-либо ходивших под флагом Венесуэлы, есть лишь эпизодические примеры смены судном юрисдикции.
Полная грузоподъемность «Максима Горького» составляет 320,8 тыс. тонн, он вмещает 2 млн баррелей нефти. Танкер был построен в 2013 году в Китае и относится к классу VLCC (Very Large Crude Carrier). «Максим Горький» теперь оказался крупнейшим танкером под российским флагом. До этого самыми крупными танкерами-накопителями (плавучие нефтехранилища) в России были «Умба» (300 тыс. тонн) и «Кола» (309 тыс. тонн).
По данным Reuters, супертанкер находился в территориальных водах Венесуэлы с 2018 года и использовался как плавучее хранилище для нефти. Этого судна нет в американском санкционном списке, но поскольку оно принадлежит государственному органу Венесуэлы и де-юре управляется компанией под санкциями, то автоматически подпадает под ограничения США. На практике судно, скорее всего, «оставлено без международных страховки и сертификатов, необходимых для навигации в международных водах и заходов в порты». В настоящее время, судя по последним данным, танкер стоит без движения в Карибском море и находится недалеко от островного государства Тринидад и Тобаго.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа появилось заявление неназванных источников в администрации президента США о том, что американцы взяли под контроль груз танкеров, доставлявших иранское топливо в Венесуэлу. США конфисковали груз на том основании, что его продавцом является иранский гражданин Махмуд Маданипур, якобы связанный с Корпусом стражей исламской революции, который США считают террористической организацией.
Кроме того, в последние годы США постоянно вводят санкции против самой Венесуэлы в связи с тем, что не считают легитимным пребывание у власти действующего президента страны Николаса Мадуро. В 2019 году Трамп подписал указ, которым Вашингтон блокирует активы властей Венесуэлы. В начале сентября санкции были введены в отношении четырех граждан Венесуэлы, в том числе председателя избиркома страны Индиры Альфонсо и генпрокурора Рейнальдо Муньоса.
При этом в начале августа американский производитель стекла OI Glass Inc попытался через сингапурский суд отсудить Ayacucho у Каракаса для получения компенсации размером в 500 млн долларов в ответ на экспроприации двух стеклозаводов американской компании в 2010 году в Венесуэле. В иске OI Glass утверждала, что ей принадлежат акции Ayacucho Shipping Pte Ltd, сингапурской компании, через которую венесуэльская PDV Marina (морское дочернее предприятие PDVSA) и китайская PetroChina совместно владели танкером.
По мнению наблюдателей, судовладельцы пошли на юридическую хитрость, чтобы обойти американские санкции — без этого у коммерсантов могли возникнуть проблемы со страховкой.

«Танкер просто перерегистрировали под флагом России, видимо, по политическим мотивам и причинам безопасности, чтобы обойти санкции США и избежать задержания судна в случае перевозки иранской нефти. В реальности этот танкер как не имел отношения к России, так и не будет иметь», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере морских грузоперевозок Михаил Войтенко.

Эксперт пояснил, что в РФ существует два регистра — российский и международный, так называемый облегченный, созданный с целью привлечь иностранные компании под российский флаг. Это делают не только Россия, но и другие страны. Например, большинство танкеров «Совкомфлота» ходят под «удобными» флагами Кипра или Либерии.

«Никто же не считает их кипрскими или либерийскими, по факту они российские. Но это не политика, а экономика. Чтобы быть конкурентоспособными, российским компаниям необходимо, чтобы их суда ходили под флагами тех стран, которые предоставляют наиболее льготные режимы, в том числе, налоговые», — говорит Войтенко.

Собеседник сомневается, что теперь танкер может эксплуатироваться Венесуэлой в обход американских санкций. Решение властей Венесуэлы изменить регистрацию судна можно объяснить хорошими отношениями с Россией.

«Иракские танкеры, которые пытались скрыться под чужими флагами от санкций, американцы довольно успешно отлавливали. Если США возьмутся за это дело всерьез, то могут быть проблемы и под российским флагом. Правда, у США сейчас своих внутренних проблем хватает, но они могут обложить этот танкер так, что мало не покажется. Единственное решение, если этот танкер не будет вообще заходить в порты, тогда «поймать» его будет достаточно сложно», — полагает Войтенко.

Он напомнил, что в прошлом США ввели против иранского нефтяного флота «такие санкции, что танкеры не могли совершить бункеровку, то есть заправиться, чтобы просто передвигаться, не говоря уже о перевозке нефтепродуктов».

«В случае задержания судна любой суд легко установит какой компании, из какой страны принадлежит танкер и «удобный флаг» не спасет», — подытожил эксперт.

Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков не исключает, что «Максим Горький» может стать нефтехранилищем в период спада спроса на рынках, либо будет использоваться для вывоза арктической российской нефти методом перевалки.

«Зачастую у нас есть переизбыток предложения на рынке, а 2020 год показал, что он может быть очень большим. Кроме того, у нас есть ряд больших плавучих хранилищ, которые занимаются перевалкой нефти», — сказал Юшков газете ВЗГЛЯД, назвав такой бизнес весьма выгодным.

В частности, продолжает эксперт, из Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале компания «Газпром нефть» вывозит сырье танкерами ледового класса в направлении Запада. В районе Мурманской области перевалка идет уже на супертанкер, который выступает в качестве хранилища. А с него нефть закачивается в обычные танкеры, которые гораздо больше, чем танкеры ледового класса. Соответственно, фрахт (плата за перевозку груза) их дешевле.

«Если компания гоняет ледовый танкер до Европы, то это менее эффективная операция, чем с помощью такой перевалки с хранилищем. Поэтому вполне возможно, что и новый танкер «Максим Горький» будет использоваться, например, для вывоза арктической нефти методом такой перевалки и сменой танкеров с арктических на неарктические. Либо же данный супертанкер будет использоваться в качестве хранилища, в которое будут закачивать нефть в период спада спроса на рынках», — заключил Юшков.

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Рынки , Статьи , Экономика , Николас Мадуро , Игорь Юшков , Михаил Войтенко , Совкомфлот , Фонд национальной энергобезопасности , Газпромнефть , Администрация США , Деловая газета "Взгляд"
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