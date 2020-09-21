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Цены на нефть падают более чем на 2% 

Прайм 2 часа назад
Цены на нефть падают более чем на 2%
Фото: ТАСС
Цены на нефть в понедельник днем падают более чем на 2% на фоне сомнений в восстановлении глобальной экономики и новостей о возобновлении добычи этого сырья в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,04%, до 42,27 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,25%, до 40,39 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI падала на 2,34%, до 40,15 доллара за баррель.
Нефтяные трейдеры опасаются начала "второй волны" распространения нового коронавируса, которая неизбежно окажет давление на всю мировую экономику, в том числе спрос на сырье. Многие страны регистрируют рост числа инфицированных, в связи с чем ужесточаются карантинные меры.
Пессимизм "быков" также вызван новостями вокруг возобновления добычи нефти в Ливии, что увеличивает глобальное предложение. Так, Ливийская нефтяная компания ранее сообщила о том, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти.
Рынок нефти "в отношении ценообразования столкнулся с развилкой, и то, какой путь он выберет, во многом будет зависеть от того, какой прогресс покажет Ливия", приводит агентство Рейтер мнение стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian).

"В прошлом Ливия показала, что успешно может восстановить уровень добычи до 1 миллиона баррелей в сутки. Однако состояние ее нефтяной инфраструктуры представляет проблему, которую необходимо решить", — пояснил он.

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Рынки , Reuters
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