Цены на нефть падают более чем на 2% 

Цены на нефть в понедельник днем падают более чем на 2% на фоне сомнений в восстановлении глобальной экономики и новостей о возобновлении добычи этого сырья в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,04%, до 42,27 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,25%, до 40,39 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI падала на 2,34%, до 40,15 доллара за баррель.

Нефтяные трейдеры опасаются начала "второй волны" распространения нового коронавируса, которая неизбежно окажет давление на всю мировую экономику, в том числе спрос на сырье. Многие страны регистрируют рост числа инфицированных, в связи с чем ужесточаются карантинные меры.

Пессимизм "быков" также вызван новостями вокруг возобновления добычи нефти в Ливии, что увеличивает глобальное предложение. Так, Ливийская нефтяная компания ранее сообщила о том, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти.

Рынок нефти "в отношении ценообразования столкнулся с развилкой, и то, какой путь он выберет, во многом будет зависеть от того, какой прогресс покажет Ливия", приводит агентство Рейтер мнение стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian).