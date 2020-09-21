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Рубль снижается к доллару на фоне ухудшения аппетита к риску 

Прайм и ещё 1 32 минуты назад
Рубль снижается к доллару
Фото: РИА Новости
Курс рубля вечером снижается к доллару на фоне ухода инвесторов из рисковых активов и практически полностью компенсировал потери в паре с евро, дешевеющем на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.36 мск понедельника рос на 78 копеек — до 76,53 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 89,77 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,87% — до 41,05 доллара за баррель.
РУБЛЬ ОБНОВЛЯЕТ МИНИМУМЫ К ДОЛЛАРУ
Отечественная валюта начала торги понедельника с умеренного роста в доллару и небольшого ослабления к евро. Однако рубль довольно быстро перешел к снижению в паре с американской валютой и усилил снижение в паре с европейской.
В результате, доллар в ходе торгов смог пробить отметку в 76 рублей впервые с 9 сентября, а евро — не только подняться выше "круглой" отметки в 90 рублей, но и обновить очередной максимум с февраля 2016 года, подскочив до 90,4 рубля.
Днем евро перешел к коррекционному снижению к американской валюте на форексе, что позволило рублю уже вечером практически полностью сократить локальные потери и вернуться под отметку 90 рублей. При этом рубль продолжает оставаться под давлением в паре с долларом и торгуется в районе 76,5 рубля.
Новости от американского Минфина также негативно отразились в валютах сырьевой группы и развивающихся стран, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". К примеру, канадский, австралийский и новозеландский доллары теряли от 0,3% до 0,75% относительно доллара США, добавляет он.
Резкое падение стоимости акций представителей банковского сектора произошло в понедельник после сообщений СМИ, утверждающих, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет. Среди банков, упоминающихся в докладе Международного консорциума журналистов-расследователей, находятся JPMorgan, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Barclays, Societe Generale, Commerzbank AG.
Одновременно о бегстве капитала от риска сигнализировала иена, которая отыгрывала у американца 0,4%, обращает внимание Кочетков. В подобных условиях ослабление рубля к доллару и к евро уже не кажется чем-то необычным, хотя на курс отечественной валюты продолжают давить внешнеполитические риски, добавляет он.
Волатильность в рубле остается на относительно высоком уровне, что вызвано некоторым ухудшением риск-аппетита в глобальном масштабе, ростом геополитических рисков, а также решением ЦБ о паузе в цикле снижения ключевой ставки, также отмечает Ренат Малин из УК "Сбербанк Управление Активами".
ПРОГНОЗЫ
Малин из УК "Сбербанк Управление Активами" ожидает в краткосрочном периоде торги в паре доллар-рубль в диапазоне 74,8-76,5 рубля за доллар. В случае улучшения рыночных настроений, в частности, если нефтяные котировки не продемонстрируют сильной коррекции после уверенного роста прошлой недели, рубль укрепится в сторону нижней границы данного интервала, указывает он.

"Черное золото", как и вся группа рисковых активов, включая валюты развивающихся стран, снижались в стоимости под давлением волны ухода от риска, вызванного ростом опасений повторного частичного локдауна в Европе из-за высоких темпов распространения там COVID-19. Сохраняется давление на российскую валюту и со стороны активизации санкционных угроз. Из факторов поддержки рубля на этой неделе можно выделить налоговый период", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

По его оценкам, во вторник курс рубля сформируется в диапазоне 75,6-76,7 рубля за доллар.

"Учитывая настроения на внешних рынках, вполне возможно, что американская валюта продолжит восходящую динамику. Однако пока мы не видим поводов для ее выхода из нижней половины диапазона 75-80 рублей. При этом в рамках ближайших сессий дополнительным поводом, сдерживающим продажи в рубле, станет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат", — полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

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Комментарии
Рынки , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Александр Бахтин , Андрей Кочетков , Ренат Малин , Богдан Зварич , консорциум "Морской старт" , ДОЙЧЕ Банк , Открытие Брокер , Промсвязьбанк , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России
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