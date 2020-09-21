Фьючерсы на индексы США падают

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник падают в пределах 2% на корпоративных новостях и общем рыночном пессимизме, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 2,01% — до 27046 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,88%, до 10720 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,78%, до 3257,12 пункта.

В понедельник в центре внимания инвесторов по всему миру оказались риски возможного начала второй волны коронавируса, которая может подорвать начавшееся восстановление экономики. Так, фондовые рынки Азии закрылись снижением в пределах 2%, европейские же биржи падают более чем на 3%.

Кроме того, участники рынка оценивают корпоративные новости. В понедельник СМИ сообщили, что через крупные банки США связанные с КНДР фирмы легализовали почти 175 миллиона долларов в обход санкций. По данным канала NBC News, операции проводились через американские банки JP Morgan и Bank of New York Mellon с 2008 по 2017 год.

Акции JP Morgan на предварительных торгах в Нью-Йорке падают более чем на 5%, а бумаги Bank of New York Mellon дешевеют на 4,8%.