Цены на нефть обрушились 

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник упали на 4-5% из-за опасений второй волны коронавируса, передает РИА «Новости».

По состоянию на 18.06 мск ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 4,06%, до 41,4 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на американский сорт WTI падал на 4,45%, до 39,48 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI снижалась на 4,14%, до 39,41 доллара за баррель. До этого в ходе торгов американский сорт терял более 5% к началу сессии.

Снижение котировок связано с опасениями трейдеров относительно второй волны коронавирусной инфекции. Всплеск заболевания фиксируется во многих странах, власти уже начали возвращаться к ограничениям. Новая волна COVID-19 может оказать влияние на всю мировую экономику, в частности, спрос на сырье.

Другой причиной снижения цен стала информация о возобновлении добычи нефти в Ливии. Ранее режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах Ливии снят, что позволяет возобновить добычу и экспорт сырья.

Ранее, как писал «Рамблер», эксперты подсчитали, что при цене на российскую нефть ниже 25 долларов за бочку рубль обесценится до 80 и более за доллар. Российская экономика сможет выдержать такую финансовую нагрузку в течение 3 лет без разрушительных последствий. Но инфляция составит более 10% в год, а рост долговой нагрузки будет выше 30% ВВП.