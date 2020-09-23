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Доходность ОФЗ обновила многомесячные максимумы

Банки.руиещё 5
1 час назад
Ставки по 20-летним облигациям федерального займа (ОФЗ) в начале торговой сессии 22 сентября обновили максимум с апреля, приблизившись к 6,7% годовых, пишет «Коммерсант», ссылаясь на Reuters. С начала сентября ставки увеличились более чем на 30 базисных пунктов, а с локального майского минимума прибавили около 70 б. п. Доходность по десятилетним бумагам достигла 6,3% годовых, максимального значения с середины апреля. Обновляют максимумы по доходности с начала мая (5,7–6% годовых) и более короткие выпуски госбумаг.
Доходность ОФЗ обновила многомесячные максимумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
У Минфина напряженный график размещения госбумаг, что заставляет размещать их с премией ко вторичному рынку. С конца августа Минфин размещает еженедельно облигации на 160–215 млрд рублей. За два аукционных дня до окончания квартала прежний план выполнен почти на 95%. До конца года ведомству надо привлечь больше, чем за первое полугодие, т. е. не меньше, чем по 120 млрд рублей еженедельно. Как отметили в Минфине, при рассмотрении заявок будут исходить «из конъюнктуры рынка».
По мнению экспертов, приостановка цикла снижения ключевой ставки ЦБ снижает привлекательность вложений в долгосрочные выпуски ОФЗ. Одновременно падает интерес к российскому долгу со стороны нерезидентов. Снижение уровня торговой активности на рынке ОФЗ мешает крупным инвесторам перебалансировать свои позиции. Выполнить новый годовой план, даже с учетом действующих негативных факторов, шансы есть, считают эксперты.
Рынки,Центральный банк России,Минфин,Reuters,
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