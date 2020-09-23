Доходность ОФЗ обновила многомесячные максимумы

Ставки по 20-летним облигациям федерального займа (ОФЗ) в начале торговой сессии 22 сентября обновили максимум с апреля, приблизившись к 6,7% годовых, пишет «Коммерсант», ссылаясь на Reuters. С начала сентября ставки увеличились более чем на 30 базисных пунктов, а с локального майского минимума прибавили около 70 б. п. Доходность по десятилетним бумагам достигла 6,3% годовых, максимального значения с середины апреля. Обновляют максимумы по доходности с начала мая (5,7–6% годовых) и более короткие выпуски госбумаг.