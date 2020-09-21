Названо условие роста курса евро выше 90 рублей 

«Если спекулянты начнут играть на повышение, ЦБ должен вмешаться, чтобы не дать разыграться спекулянтам и заставить крупных экспортеров продавать валютную выручку», — заявил Зубец «Вечерней Москве».

Он предположил, что ЦБ не захочет вмешиваться, потому что ему выгодно повышать курс евро: это создает дополнительный барьер для импорта и стимулирует внутреннее производство.

Эксперт подчеркнул, что осенью рубль традиционно теряет позиции.

«Бизнесу нужна валюта. К концу года нужно выплачивать дивиденды. Пика игры на повышение стоит ждать под Новый год», — считает экономист.

Он также отметил, что в этом году давление на рубль оказывает ситуация с Алексеем Навальным , угроза новых санкций и опасение новой волны коронавируса.

При этом Зубец выразил уверенность, что к середине следующего года ситуация нормализуется.

«С приближением зимы, которая в этом году должна быть холоднее прошлогодней, спрос на топливо в Европе вырастет. В начале следующего года стабилизируется не только спрос на нефть, но станет понятно, что будет дальше с коронавирусом. Ускоренное производство и применение вакцин «сгладит негативные последствия на мировом рынке», — заявил он.