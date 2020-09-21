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Названо условие роста курса евро выше 90 рублей 

Вероника Полынина 1 час назад
Названо условие роста курса евро выше 90 рублей
Фото: РИА Новости
Курс евро в краткосрочной перспективе может подняться выше 90 рублей, если в ситуацию не вмешается Центробанк РФ. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Если спекулянты начнут играть на повышение, ЦБ должен вмешаться, чтобы не дать разыграться спекулянтам и заставить крупных экспортеров продавать валютную выручку», — заявил Зубец «Вечерней Москве».

Он предположил, что ЦБ не захочет вмешиваться, потому что ему выгодно повышать курс евро: это создает дополнительный барьер для импорта и стимулирует внутреннее производство.
Эксперт подчеркнул, что осенью рубль традиционно теряет позиции.

«Бизнесу нужна валюта. К концу года нужно выплачивать дивиденды. Пика игры на повышение стоит ждать под Новый год», — считает экономист.

Он также отметил, что в этом году давление на рубль оказывает ситуация с Алексеем Навальным, угроза новых санкций и опасение новой волны коронавируса.
При этом Зубец выразил уверенность, что к середине следующего года ситуация нормализуется.

«С приближением зимы, которая в этом году должна быть холоднее прошлогодней, спрос на топливо в Европе вырастет. В начале следующего года стабилизируется не только спрос на нефть, но станет понятно, что будет дальше с коронавирусом. Ускоренное производство и применение вакцин «сгладит негативные последствия на мировом рынке», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», в понедельник курс евро на торгах Московской биржи взлетел выше отметки в 90 рублей. Эту планку европейская валюта превысила впервые с 8 сентября.
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Комментарии
Рынки , Алексей Зубец , Алексей Навальный , Финансовый университет , Московская биржа , Центральный банк России
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