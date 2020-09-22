Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.01
$
76.37
89.80
90.00
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.09
–0.02 Золото
1914.18
+0.13 РТС
1228.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.09
1.1768
–0.0046
07.09
1.1814
18.09
10.09
27.08

Курс доллара открыл дорогу к 80 рублям 

Российская Газета 1 час назад
Курс доллара грозит пробить потолок
Фото: ТАСС
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
— На старте торгов в понедельник евро переписал максимумы последних четырех лет, поднимавшись в какой-то момент к 9,40. Доллар поднимался максимально до 76,55, лишь несколько копеек не дотянув, чтобы обновить максимумы двухнедельной давности.
Давление в начале дня был спровоцировано очень опасным сочетанием из спроса на защитную иену и распродажи в акциях банковского сектора. Это очень токсичная смесь, которая заставила вспомнить, какими последствиями для финансовой системы, а затем и экономики обернулись проблемы банков и выход из рисков в защитную иену в 2008 году.
Сейчас эти истории слабо связаны друг с другом. Спрос на иену основан на интересе инвесторов в азиатские активы — ведь там сейчас ниже риски введения второй волны ограничений из-за коронавируса. Еще важней, что экстремальная мягкая центробанков Европы и Америки — уже отработанный сценарий для иены. Ее курс уже много лет назад скорректировался под новую реальность, и теперь она обладает меньшим потенциалом для снижения.
Другая история — банки. Акции банковского сектора Европы, Британии и США распродавались в понедельник из-за сообщений о "расследованиях" о подозрительных транзакциях на 2 трлн долларов с 1999 по 2017 годы. Как пояснили позже в минфине Германии, банки уже предоставляли ранее информацию по этим операциям, и все необходимые расследования регуляторы уже производили. Другими словами, эта не новая тема, поэтому может также быстро оставить рынки, как и появилась на них.
Намного более серьезной, на наш взгляд, является тема распродажи акций технологического сектора США в рамках продолжающейся ребалансировки портфелей после продолжительного роста в этих компаниях.
В сочетании с ростом числа заражений по миру и введении осторожных ограничений в Европе, формируется тяга инвесторов в защитные активы и выход из валют развивающихся стран.
Рубль в данном случае ведом общим давлением, но далеко не возглавляет его. Стоит обратить внимание, как быстро рубль выкупают при спадах ниже 90. Впрочем, будет неосмотрительно исключать сценарий, что давление на рынках усилится в ближайшие дни.
Если защитники рубля капитулируют на этой неделе, создав мощный рывок выше 90, можно будет всерьез рассмотреть вариант, что следующей остановкой станет отметка 100 за евро.
Доллар/рубль не спешит переходить в активный рост на уровнях выше 76, что также говорит о наличии (пока еще) сильных покупателей с текущих уровней. Отступление покупателей с текущих уровней откроет прямую дорогу на 80 за доллар. А в случае повторения волны повышенного спроса на USD по всем рынкам, есть потенциал для пары уйти заметно выше.
Однако в базовом, более оптимистичном сценарии, мы исходим из того, что распродажа на рынках не перерастет в пугающий обвал, рублю удастся зацепиться за текущие уровни к доллару и евро и вернуться к росту, питаемому надеждами на восстановление спроса на нефть и интереса к доходным активам.
Видео дня. Российские компании планируют сохранить удалёнку
Российская Газета: последние новости
Сколько бы стоил рубль без политических факторов Сколько бы стоил рубль без политических факторов Названы причины возможного ослабления рубля Названы причины возможного ослабления рубля Что будет с курсом рубля после заседания Банка России Что будет с курсом рубля после заседания Банка России
Комментарии 25
Рынки , Экономика , Александр Купцикевич , Минфин , "Российская газета" , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европейцы забили погреба никому не нужным вином
Европейцы забили погреба никому не нужным вином
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
В Госдуму внесен проект о ставке НДФЛ 15%
В Госдуму внесен проект о ставке НДФЛ 15%
США «подвели» Украину с газом
США «подвели» Украину с газом
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Цены на нефть обрушились
01:13
Цены на нефть обрушились
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение