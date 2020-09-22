Биржи АТР снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются второй день подряд на опасениях второй волны коронавируса и распродажах в банковском секторе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% — до 3312,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,11% — до 2210,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,26% — до 23887,33 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,92% — до 2343,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,65%, до 5785 пунктов.

Японские биржи закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы Nikkei 225 вырос на 0,18% — до 23260,3 пункта.

Во вторник на рынках преобладают пессимистичные настроения, — инвесторы опасаются, что вторая волна коронавируса сведет на нет хрупкий процесс восстановления мировой экономики. Многие страны регистрируют рост суточного числа заболевших и ужесточают карантинные меры. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 30,6 миллиона случаев заражения, 950 тысяч человек скончались.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованные в понедельник, согласно которым ряд банков мирового уровня с 1999 по 2017 год провели множество подозрительных транзакций и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше 2 триллионов долларов. Среди других банков в докладе, в частности, фигурирует британско-гонконгская банковская группа HSBC. На этом фоне ее акции на бирже в Гонконге дешевеют на 2,5%.

Эксперты пока не видят факторов для перемены настроений на биржах.