Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.03
$
76.37
89.80
89.75
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.10
88.56
Индексы и котировки Brent
41.89
+0.10 Золото
1907.77
–0.16 РТС
1228.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.09
1.1754
–0.0060
07.09
1.1814
18.09
10.09
27.08

Нефть коррекционно растет после падения в предыдущий торговый день 

Прайм 1 час назад
Нефть растет после падения
Фото: РИА Новости
Цены на нефть во вторник утром растут, восстанавливаясь после обвала в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36%, до 41,59 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 39,72 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,48%, до 39,5 доллара за баррель.
Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекция после "распродаж" понедельника. По итогам торгов цены на "черное золото" упали на 3-4%, что было вызвано опасениями "второй волны" коронавируса в мире и ее влиянии на спрос на сырье. Многие страны фиксируют увеличение темпов распространения нового вируса, что вынуждает правительства устанавливать очередные карантинные ограничения.

"У нас была довольно напряженная сессия отказа от риска (накануне)… из-за опасений по поводу того, что новая волна COVID снова начнет оказывать негативное влияние на спрос. Когда вирус возобновляется, правительства вводят ограничения…. Все это плохо для спроса", — сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw).

Видео дня. Названы убытки богатейших бизнесменов мира за день
Прайм: последние новости
Биржи АТР в основном снижаются на общем негативном фоне Биржи АТР в основном снижаются на общем негативном фоне Золото дорожает в рамках коррекции и на опасениях второй волны пандемии Золото дорожает в рамках коррекции и на опасениях второй волны пандемии Рубль дешевеет на глобальном бегстве от рисковых активов Рубль дешевеет на глобальном бегстве от рисковых активов
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина вновь надела брошь-символ
Набиуллина вновь надела брошь-символ
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Москвичи бросились за жильем в «Москва-Сити»
Москвичи бросились за жильем в «Москва-Сити»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Цены на нефть обрушились
01:13
Цены на нефть обрушились
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть