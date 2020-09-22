Нефть растет после падения

Цены на нефть во вторник утром растут, восстанавливаясь после обвала в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36%, до 41,59 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 39,72 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,48%, до 39,5 доллара за баррель.

Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекция после "распродаж" понедельника. По итогам торгов цены на "черное золото" упали на 3-4%, что было вызвано опасениями "второй волны" коронавируса в мире и ее влиянии на спрос на сырье. Многие страны фиксируют увеличение темпов распространения нового вируса, что вынуждает правительства устанавливать очередные карантинные ограничения.