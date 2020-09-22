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Остановить «Северный поток — 2»: США собирают коалицию 

Газета.Ru 26 минут назад
Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон создает коалицию для противоборства строительству экспортного газопровода из России в Германию «Северный поток — 2». По словам американского госсекретаря, проект угрожает Европе. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев указал в ответ на это, что коалиции под руководством США, как правило, касаются войн.
Отказ от «СП — 2»: ФРГ грозит огромный штраф
Соединенные Штаты считают, что экспортный газопровод из России в Германию «Северный поток — 2» создает риски для Европы, поскольку делает ее зависимой от российского энергоносителя, рассказал глава Госдепартамента США Майк Помпео в интервью немецкому порталу Bild.
Госсекретарь уточнил, что проект создает угрозу в том числе для Украины, и это, по его словам, «глубоко волнует многих немцев».

«Мы надеемся, что газопровод «Северный поток — 2» не будет достроен. Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, чтобы этого не произошло», — сообщил дипломат.

Он также выразил надежду на то, что правительство ФРГ примет сторону Вашингтона в этом вопросе и откажется от достройки трубопровода.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев указал в ответ на это, что коалиции под руководством США, как правило, касаются войн.
«Из интереса набираю в строке поиска запрос «коалиции с участием США», — написал сенатор и приложил скрин из Интернета, где по данному запросу перечислены военные операции с участием американской стороны.

«Результат на фото. Проверьте. Нет слов и нет комментариев. Или они, все-таки, должны быть. Как ни крути, коалиции во главе с США — это война», — пояснил парламентарий.

В самой Германии заявили о секретности переговоров по поводу гипотетической попытки Берлина заключить соглашение с Вашингтоном относительно СП-2, передает РИА «Новости».
По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайбера, переговоры, которые ведет немецкий министр финансов и другие политики по поводу газопровода, совершенно секретны.

«Мы принципиально не говорим об их содержании», — сказал Зайберт.

Немецкая сторона выступает за то, чтобы в поставках природного газа было как можно больше путей доставки и источников, добавил он.

«СПГ играет здесь важную роль, так как это может служить для дальнейшей диверсификации поставок газа в Германию и Европу», — резюмировал представитель кабмина ФРГ.

Отказ от СП-2 будет стоить Берлину €10 млрд штрафов, предупредил ранее член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт. Удар также будет нанесен и по простым немцам — цены на тепло и электричество для них вырастут на 20%.
Кроме того, по словам члена партии «Альтернатива для Германии», остановка строительства трубопровода поставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ, поскольку страна сокращает угольную генерацию в пользу экологически чистых энергоносителей.
«Северный поток-2» — это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги», — указал политик.
Депутат также подчеркнул, что борьба с СП-2 со стороны высокопоставленных политиков ряда стран Запада «ведется грязными политическими и экономическими методами».
Европе дорого обойдется отказ от СП-2, подтвердил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Если кто-то думает, что отменить «Северный поток — 2» можно просто потому, что у кого-то появится желание, или что можно пойти на поводу у США и при этом ничего не будет, то однозначно будет. Будут серьезные штрафные санкции», — приводит RT слова сенатора.

Он добавил, что в случае отмены проекта у Европы будут проблемы с обеспечением энергоносителями. Кроме того, парламентарий упомянул потерю имиджа стран, которые ранее поддержали проект, в случае отказа от него под давлением США.
Сам газопровод завершен на 97%, ранее сообщала премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг. На слушаниях по газопроводу она отметила, что попытки США помешать его строительству противоречат логике политики Вашингтона против инфраструктурных проектов своих союзников.
Власти России и руководство «Газпрома» неоднократно подчеркивали, что СП-2 носит сугубо экономический характер.
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Комментарии 26
Рынки , Видео , Статьи , Сергей Цеков , Константин Косачев , Газпром , Бундестаг , Госдеп США , Совет Федерации , РИА Новости , Bild
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