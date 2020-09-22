"Грядет настоящая девальвация": вторая волна близко

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с журналистом «Фонтанка.ру» предположил , что в скором будущем курс доллара может скакнуть выше 100 рублей. Стремительное обрушение российской нацвалюты, по его словам, несет в себе как огромные риски, так и новые возможности.

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Оценивая сегодняшнее положение на валютном рынке, Голубовский отметил, что причиной текущего обесценивания рубля является не падение цен на нефть, а вторая волна коронавируса в Европе. При этом эксперт отметил, что в настоящее время паниковать не стоит, поскольку скоро курс «откатится»: евро, по его мнению, начнет терять позиции по достижению показателя в 91 рубль, доллар – после 76,5 рубля.

Голубовский подчеркнул, что и расслабляться не следует: уже в следующем году, по его прогнозу, евро перешагнет отметку в 100 рублей.

«Это случится, когда пойдет вторая волна девальвации. Причем настоящей девальвации, а не того, что мы сейчас за нее принимаем», - отметил экономист.

Если ситуация будет усугубляться и дальше, а за доллар будут давать по 100 рублей, то у российской экономики, несмотря на очевидный ее крах, появится новая возможность, считает Голубовский. Он отметил, что на фоне стремительно дешевеющей рабочей силы в России (дешевле, чем в Китае) в страну могут быть привлечены солидные зарубежные инвестиции.

«Будут размещать производство каких-то комплектующих. Чтобы вывозить их и в той же Европе делать конечную сборку», - предположил эксперт.