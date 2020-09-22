В России подешевел бензин Аи-92

Оптовая цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже ( СПбМТСБ ) с начала сентября 2020 года опустилась на 7%, до 46,74 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена начала снижаться впервые с апреля, но в абсолютном значении она выше весеннего значения, следует из данных биржи.

Так, оптовая цена бензина 92 марки начала снижаться в феврале в результате падения спроса на топливо из-за пандемии. Нижней в этом году точки биржевая цена достигла на торгах 13 апреля, когда она упала на 24%, до 36,29 тыс. рублей за тонну. После этого цена на самое популярное в России топливо только росла и пикового значения достигла на торгах 27 июля — 51,48 тыс. рублей за тонну (рост к минимуму апреля составил 42%).

В сентябре цена опустилась к июльскому пику на 9%.

Динамика биржевой цены на бензин Аи-95 похожа. Но падение началось с марта со значения 49,56 тыс. рублей за тонну и в апреле достигло минимального в этом году значения в 37,53 тыс. рублей за тонну. Максимальная в опте цена отмечена на торгах 27 июня — 59,6 тыс. рублей за тонну. То есть с апрельского "дна" цена выросла на 59%.

В сентябре оптовая цена бензина Аи-95 снизилась почти на 5%, до 48,125 тыс. рублей за тонну. По отношению к июньскому пику цена опустилась на 19%.