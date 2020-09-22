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Фьючерсы на американские фондовые индексы в основном коррекционно растут 

Прайм 1 час назад
Фьючерсы на американские фондовые индексы растут
Фото: Reuters
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно растут в рамках коррекции после значительного снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,11% — до 27026 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,58%, до 11053 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 3279,12 пункта.
Во вторник рост фьючерсов обусловлен коррекцией после распродаж понедельника, вызванных пессимизмом вокруг состояния мировой экономики и опасениями второй волны COVID-19. При этом аналитики не исключают, что волатильность на рынках будет сохраняться, поскольку трейдеров также все больше беспокоит возможность длительного периода неопределенности после президентских выборов в США.

"Волатильность продлится еще немного", — прокомментировал газете Wall Street Journal стратег Morgan Stanley Эндрю Шитс (Andrew Sheets).

По его словам, "инвесторы должны быть на чеку и не стремиться покупать акции по сниженным ценам".
Позднее во вторник участники рынков ожидают выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и министра финансов страны Стивена Мнучина перед конгрессом. Кроме того, будет опубликована статистика по вторичному рынку недвижимости Соединенных Штатов. Аналитики ожидают роста количества сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке в США в августе до 6 миллионов сделок с 5,87 миллиона в июле.
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Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , Стивен Мнучин , ФРС , Морган Стэнли Банк , Wall Street Journal
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