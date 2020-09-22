Фондовый рынок США сел на «качели» 

Фондовый рынок США переживает период небывалой нестабильности и фактически сел на «качели», считают опрошенные CNBC аналитики. В настоящий момент основные индексы демонстрируют спад, однако уже в скором будущем его может сменить новый виток роста котировок.

Торговая сессия 21 сентября была ознаменована падением рынка почти на 20 процентов. Исключением стали акции некоторых технологических компаний, включая Apple , которым удалось стабилизироваться. Снижение было вызвано масштабной распродажей на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего падения экономики из-за коронавируса. Неопределенность усиливают новости о резком росте числа зараженных в Европе, предвыборная президентская кампания в США и противостояние между демократами и республиканцами после смерти судьи Верховного суда Рут Гинзбург

Наибольший спад был отмечен в так называемом циклическом секторе — среди компаний, деятельность которых сильно зависит от общего состояния экономики и фазы цикла, в которой она пребывает. К ним относятся транспортные предприятия, а также компании из сферы развлечений. Кроме того, снижались котировки энергетических и обрабатывающих компаний.

Аналитики уже сравнивают нынешний спад с тем, что имел место в начале и середине сентября. Тогда главными «пострадавшими» оказались технологические компании, которые сейчас демонстрируют устойчивость к потрясениям.

При этом финансисты уже прогнозируют скорое восстановление рынка, которое будет связано в том числе с окончанием сентября, традиционно считающегося одним из худших месяцев в году для инвесторов. Многие из них под конец квартала будут пересматривать состав портфелей, создавая спрос на отдельные бумаги.