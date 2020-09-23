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Золото дешевеет на фоне укрепления доллара 

Прайм 2 часа назад
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Фото: РИА Новости
Цена на золото в среду снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,76%, или на 14,45 доллара — до 1893,2 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро падал на 3,04% — до 23,77 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 94,14 пункта. Укрепление курса американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость золота, — в этом случае металл становится дороже для держателей других валют.

"Мы наблюдаем атмосферу отказа от риска. Это означает, что доллар продолжает укрепляться, и в краткосрочной перспективе цены на золото будут под сильным давлением", — сказал агентству Рейтер экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).

Вместе с тем аналитики считают, что в долгосрочной перспективе золото сохраняет привлекательность для инвесторов как надежный актив в ситуации пандемии и связанных с ней рисков.
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Рынки , Reuters
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