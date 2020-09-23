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Доллар поднялся выше 77 рублей

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
28 минут назад
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду, 23 сентября, поднялся до 77 рублей впервые с 22 апреля.
Доллар поднялся выше 77 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такие данные передает ТАСС.
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 23,05 копейки – до 89,2508 рубля, курс доллара вырос на 8,34 копейки – до 76,3545 рубля.
Рынки,Экономика,Компании,Личный счет,Недвижимость,Московская биржа,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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