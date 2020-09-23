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Акции «Яндекса» на открытии торгов Мосбиржи выросли до 5 118 рублей 

ТАСС 26 минут назад
Акции «Яндекса» выросли на 4,45%
Фото: РИА Новости
Акции "Яндекса" на открытии торговой сессии на Московской бирже выросли на 4,45% и достигли отметки в 5 118 рублей за штуку, свидетельствуют данные торгов.
К 10:07 мск котировки "Яндекса" росли на 2,53%, до отметки в 5 024 рубля за штуку.
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Рынки , Компании , Яндекс , Московская биржа
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