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Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за рынками США 

Прайм 3 часа назад
Фондовые биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно ростом индексов в рамках коррекции после распродаж в предыдущие два дня и вслед за подъемом на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,17%, до 3279,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 2202,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,11%, до 23742,5 пункта, южнокорейский KOSPI прибавил 0,03%, поднявшись до 2333,24 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 2,42%, до 5923,9 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,06%, до 23346,49 пункта.
Подъем на рынках Азии в среду связан с коррекцией после падения с начала недели из-за обострения связанных с коронавирусом опасений. Кроме того, трейдеры региона поддержали оптимизм на рынках США, где фондовые рынки во вторник закрылись ростом, восстановившись после снижения ранее, индекс NASDAQ стал лидером роста, увеличившись на 1,71%.
Биржи Японии снизились в среду после продолжительных выходных — они были закрыты с начала недели в связи с национальным праздником, и трейдеры получили возможность отыграть пессимизм на мировых рынках в предыдущие два дня.

"Рынок негативно отреагировал на распространение коронавируса в Европе и США и на неопределенность в отношении дополнительной экономической поддержки в США", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

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Рынки , France-Presse
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