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Торги акциями «Яндекса» переведены в режим дискретного аукциона из-за роста свыше 20% 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Мосбиржа ввела спецрежим торгов акциями «Яндекса»
Фото: РИА Новости
Московская биржа перевела торги акциями "Яндекса" в режим дискретного аукциона из-за роста более чем на 20%, сообщила торговая площадка.

"В связи с превышением текущей цены обыкновенных акций Yandex N. V…. более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 23 сентября 2020 года c 12.13 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона", — говорится в сообщении.

Ранее в среду Московская биржа уже четырежды повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков. Акции компании при этом обновили исторический максимум.
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Рынки , Компании , Яндекс , Московская биржа
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