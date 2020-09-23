Мосбиржа ввела спецрежим торгов акциями «Яндекса»

"В связи с превышением текущей цены обыкновенных акций Yandex N. V…. более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 23 сентября 2020 года c 12.13 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона", — говорится в сообщении.