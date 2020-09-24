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Нефть дешевеет на 1% на опасениях за спрос и предложение 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Нефть дешевеет на 1%
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в четверг утром снижаются на 1%, — трейдеры опасаются дисбаланса спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,96% — до 41,36 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,2%, до 39,45 доллара за баррель.
Пессимизм на рынке нефти обусловлен сохраняющимися опасениями за спрос на топливо в свете продолжающегося активного распространения COVID-19.
Спрос на топливо в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, остается низким, поскольку пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения приводят к снижению количества поездок. Согласно правительственным данным, на прошлой неделе средний четырехнедельный спрос на бензин составлял 8,5 миллионов баррелей в день — на 9% меньше, чем годом ранее, отмечает агентство Рейтер.
Что касается предложения, то рынок по-прежнему опасается возобновления экспорта из Ливии. Ранее СМИ сообщали, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) стремится к следующей неделе увеличить добычу до 260 тысяч баррелей в сутки.

"Очевидно, это то, в чем рынок нефти сейчас не нуждается", — приводит Рейтер мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

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Рынки , Reuters
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