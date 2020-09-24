Биткоин дешевеет

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг утром снижается более чем на 1,5%, следуя за динамикой американского рынка акций, свидетельствуют данные торгов.

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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.41 мск биткоин дешевел на 1,81% — до 10 290 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,82% — до 10 282 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,7% рынка.

Биржи США закрыли торги среды снижением на 2-3% на данных статистики исследовательской организации Markit Economics по деловой активности в США. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в сентябре, по предварительной оценке, снизился до 54,4 пункта с 54,6 пункта в августе. Индекс PMI в сфере услуг сократился за отчетный месяц до 54,6 пункта против оценки августа в 55 пунктов, прогноз составлял 54,7 пункта.

"Биткоин вчера упал на 5,8%, закрывшись на 10 280 долларов. Цена подходила к поддержке на уровне 10 100 долларов. Падение происходило на фоне существенной просадки американских акций и сырья", — рассказал независимый эксперт Мансур Гусейнов.