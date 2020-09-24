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​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,49% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 902,21 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,68% и равнялся 1 187,66 пункта.
Торги могут начаться снижением, прогнозировал перед началом торгов представил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По его словам, утреннее падение азиатских площадок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций.

«Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 885—2 945 пунктов, по индексу РТС — 1 180—1 205 пунктов», — полагает эксперт.

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Рынки , Вадим Иосуб , Московская биржа
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