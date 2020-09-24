​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

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Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,49% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 902,21 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,68% и равнялся 1 187,66 пункта.

Торги могут начаться снижением, прогнозировал перед началом торгов представил старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб . По его словам, утреннее падение азиатских площадок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций.