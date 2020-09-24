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Мосбиржа 25 сентября начнет торги бумагами HeadHunter 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Мосбиржа начнет торги бумагами HeadHunter
Фото: РИА Новости
Московская биржа допустила к торгам американские депозитарные акции онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter Group и включила их в первый котировальный список, торги стартуют 25 сентября, говорится в сообщении торговой площадки.

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления "23" сентября 2020 года принято следующее решение: включить "24" сентября 2020 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская Биржа", в связи с получением соответствующего заявления: американские депозитарные акции, удостоверяющие права на обыкновенные акции ХэдХантер Групп ПИЭЛСИ HeadHunter Group PLC…", — сообщила биржа.

Планируемая дата начала торгов на Московской бирже — 25 сентября 2020 года, уточняется в сообщении биржи на сайте раскрытия информации.
В июле HeadHunter сообщал, что совет директоров компании одобрил вторичный листинг на Московской бирже.
HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже NASDAQ.
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Рынки , Компании , Московская биржа
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