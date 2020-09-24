Фондовые биржи АТР закрылись в минусе 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись снижением индексов на обострении опасений за перспективы мировой экономики в свете слабой статистики в США и Европе и роста случаев заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов сократился на 1,72%, до 3223,18 пункта. Это самое сильное процентное падение за торговую сессию с 9 сентября. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опустился на 2,5%, до 2148,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index — 1,8%, до 23311,07 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 2,59%, поднявшись до 2272,7 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,81%, до 5875,9 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 1,11%, до 23087,82 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказали вновь обострившиеся опасения за перспективы мировой экономики. Поводом стало продолжающееся распространение коронавируса в мире, а также ряд слабых статданных из США и Европы, которые могут указывать на торможение процесса восстановления экономики.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на то, что основные американские индексы в среду упали на 1,9-3% на внутренней статистике.