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​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов

Банки.руиещё 8
59 минут назад
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
​Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,25% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 905,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,21% и равнялся 1 186,54 пункта.
Рынки,Экономика,Компании,Личный счет,Недвижимость,Московская биржа,
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