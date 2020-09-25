Доллар по 100: названо время обрушения рубля

Курс российской валюты может упасть гораздо значительнее, чем сейчас, уже через месяц или полтора, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

Таким прогнозом поделился экономист Нарек Авакян . По его словам, к настоящему обрушению рубля валюту может привести введение нового пакета антироссийских санкцией. Уже известно, что дополнительные ограничения в отношении России готовит Евросоюз и США.

Если это произойдёт, то, по мнению Авакяна, основная российская денежная единица может пробить психологический барьер в 100 рублей за один доллар. Более того, после этого курс может упасть ещё сильнее.

Как отмечает эксперт, вероятность развития данного сценария обусловлена тем, что сейчас рубль находится под большим прессом из-за геополитических разногласий, которые имеются между Россией и объединённым западом.

Что касается сроков, то, по прогнозам экономиста, обрушение рубля может произойти ещё до американских президентских выборов, которые назначены на 3 ноября. Таким образом, если рассуждения Авакяна окажутся верны, уже через месяц с небольшим доллар может стоить почти на треть дороже, чем сегодня.