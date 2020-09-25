Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.15
$
77.29
89.85
90.10
Прогноз
28.09 – 05.10
$
75.11
88.53
Индексы и котировки Brent
42.54
–0.49 Золото
1866.24
–0.27 РТС
1188.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.1652
–0.0162
10.09
1.1814
22.09
14.09
31.08

Нефть дорожает в надежде на восстановление спроса 

Прайм 4 часа назад
Нефть дорожает
Фото: Reuters
Цены на нефть в пятницу утром растут на надеждах на продолжающееся восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% — до 42,17 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 40,55 доллара за баррель.
В пятницу утром цены на нефть демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с надеждой смотрят на перспективы восстановления спроса, ожидая, что даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, страны откажутся от жестких карантинных мер и вторая волна не нанесет спросу столь же сильный урон, как первая. Так, ранее на неделе минэнерго США сообщало о снижении запасов нефти в стране за неделю.
При этом по итогам недели ожидается падение цен на "черное золото", поскольку риски вокруг коронавируса сохраняются, в то время как возобновление добычи в Ливии может привести к увеличению предложения. СМИ сообщали, что министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар заявил, что страна рассчитывает на соглашение с ОПЕК+ по увеличению экспорта нефти. Неделей ранее министр сказал, что Ирак разработал план по компенсации до конца 2020 года своего перепроизводства нефти в рамках сделки ОПЕК+. Оба эталона также находятся на пути к ежемесячному снижению, которое станет первым с апреля.

"По большому счету ничего не изменилось со стороны предложения, что оказывает влияние на цены на нефть", — сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.

Видео дня. C каких видов доходов будут взимать НДФЛ в размере 15%
Прайм: последние новости
Названа цена самого дешевого российского лекарства от коронавируса Названа цена самого дешевого российского лекарства от коронавируса Биткоин дорожает более чем на 3% Биткоин дорожает более чем на 3% Биржи АТР снижаются вслед за фондовыми рынками США Биржи АТР снижаются вслед за фондовыми рынками США
Комментарии
Рынки , Джеффри Халли , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Россиянин продает квартиру за один рубль
Россиянин продает квартиру за один рубль
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Неизвестный набрал долгов и повесил их на москвича
Неизвестный набрал долгов и повесил их на москвича
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение