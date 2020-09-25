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Торги ADS HeadHunter начались на Московской бирже 

ТАСС 1 час назад
На Мосбирже начались торги бумагами HeadHunter
Фото: ТАСС
Рекрутинговый сервис HeadHunter запустил в пятницу, 25 сентября, торги американскими депозитарными акциями (ADS) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
Ценные бумаги HeadHunter включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Торги и расчеты осуществляются в российских рублях. Торговый код — HHRU.
Целью вторичного листинга на Мосбирже является увеличение ликвидности за счет локальных инвесторов, в том числе растущего розничного рынка, поясняли ранее в компании.
HeadHunter — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 320 тыс. компаний. База HeadHunter превышает 47 млн резюме.
В мае 2019 года HeadHunter Group PLC. провел IPO на американской бирже Nasdaq. Основными акционерами являются кипрская Highworld Investments Limited, входящая в инвестиционный фонд Elbrus Capital (37,3%), структура Goldman Sachs Group — ELQ Investors VIII Limited (13,9%) и американский инвестфонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management (14,4%). Менеджменту компании принадлежит 0,6%, free float — 33,8%.
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Комментарии
Рынки , Компании , Московская биржа
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