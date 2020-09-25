В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 25 сентября, курс рубля рухнул до минимума по отношению к доллару с марта, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:00 мск американская валюта торгуется на уровне 77,75 рубля. Евро также вернулся за пределы 90 рублей — до 90,51 рубля, что является максимумом с 2016 года, когда он уходил за 91 рубль.

Основные российские индексы, Мосбиржа и РТС, теряют 1,5 и 2 процента соответственно. Такая динамика наблюдается на фоне ослабления нефтяных котировок. Сорт Brent из-за роста опасений по спросу опустился до 41,55 доллара за баррель, а сорт WTI — ниже 40 долларов, до 39,8 доллара.