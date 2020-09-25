Биржи АТР закрылись разнонаправленно

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись без единой динамики на фоне подъема на американских рынках днем ранее и опасений вокруг роста случаев заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов снизился на 0,1%, до 3219,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2143,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — 0,32%, до 23235,42 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,27%, до 2278,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,51%, до 5964,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,51%, до 23204,62 пункта.
С одной стороны, трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США в четверг незначительно выросли на положительной внутренней статистике с рынка недвижимости. В то же время давление на настроения участников торгов оказало продолжающееся распространение коронавируса, которое может затормозить процесс восстановления мировой экономики.